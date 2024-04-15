Смородская назвала Абаскаля худшим тренером РПЛ за последние годы

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская высказалась об увольнении Гильермо Абаскаля с поста наставника «Спартака».

«Спартаку» давно нужно было уволить Абаскаля. Гильермо — однозначно худший тренер в РПЛ за последние годы», — приводит слова Смородской «РБ Спорт».

По мнению эксперта, Абаскаль бездарь, ведь они умеют только работать на публику, но не может поставить игру и наладить атмосферу в коллективе.

После 23 матчей «Спартак» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 35 очков.

17 апреля «Спартак» под руководством Владимира Слишковича сыграет на выезде с «Зенитом». Начало ответного полуфинального матча Кубка России Пути РПЛ запланировано на 19:30 по мск.