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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Ежов: Удивился разгромному поражению «Ахмата» от «Балтики»

14 Апреля 2024 • 23:44 Комментировать
Ахмат
1:7
Балтика

Вингер «Крыльев Советов» Роман Ежов ответил на вопрос о том, был ли он удивлён крупному поражению «Ахмата» от «Балтики» в 24-м туре чемпионата России.

Напомним, встреча между командами завершилась со счетом 7:1 в пользу калининградского клуба.  

Футболист заявил, что удивился такому счету, ведь в Грозном всегда тяжело играть, но «Балтика» одержала заслуженную победу.

— Это не случайность, они заслуженно победили. Просто бывает, когда залетает все, – приводит слова Ежова Metaratings.

По итогам 24 туров «Балтика» занимает 14-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, а «Ахмат» находится на 15-й позиции.

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Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Балтика Роман Ежов Ахмат ещё теги

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