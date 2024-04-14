Ежов: Удивился разгромному поражению «Ахмата» от «Балтики»

Вингер «Крыльев Советов» Роман Ежов ответил на вопрос о том, был ли он удивлён крупному поражению «Ахмата» от «Балтики» в 24-м туре чемпионата России.

Напомним, встреча между командами завершилась со счетом 7:1 в пользу калининградского клуба.

Футболист заявил, что удивился такому счету, ведь в Грозном всегда тяжело играть, но «Балтика» одержала заслуженную победу.

— Это не случайность, они заслуженно победили. Просто бывает, когда залетает все, – приводит слова Ежова Metaratings.

По итогам 24 туров «Балтика» занимает 14-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, а «Ахмат» находится на 15-й позиции.