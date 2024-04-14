Шнякин: «Все обстоятельства кричат, что новым тренером «Спартака» должен быть Карпин»

Футбольный комментатор Дмитрий Шнякин высказался о возможном назначении Валерия Карпина новым главным тренером московского «Спартака».

По мнению эксперта, связь Карпина с клубом, знание российского чемпионата, желание выигрывать трофеи и многие другие факторы говорят за его назначение в «Спартак».

«Ну вот ВСЕ обстоятельства кричат: новым тренером «Спартака» должен быть Валерий Карпин», — написал Шнякин в своем телеграм-канале.

Напомним, ранее «Спартак» объявил об увольнении Гильермо Абаскаля с поста главного тренера.

По итогам 23 туров «красно-белые» занимают седьмое место в чемпионате России, набрав 35 очков.