Валерий Овчинников: Руководство «Спартака» побоится брать Черчесова

Экс-наставник астраханского «Волгаря» Валерий Овчинников поделился комментарием о том, кто может стать новым главным тренером «Спартака».

По мнению эксперта, клуб должен возглавить российский специалист. При этом он считает, что руководство побоится брать Станислава Черчесова.

«Я всегда за отечественных тренеров. Черчесова они не возьмут, побоятся. Все зависит от руководства команды», — заявил Овчинников Betonmobile.

Специалист добавил, что в «Спартаке» нет футбольных людей в руководстве, а если они сильные футбольные руководители, то ничего не должны бояться.

На данный момент «красно-белые» занимают седьмое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 35 очков.