Селюк: «Абаскаля изначально не должны были брать в «Спартак»

Футбольный агент Дмитрий Селюк высказался об отставке Гильермо Абаскаля с должности главного тренера московского «Спартака».

«Я считаю, что его изначально не должны были брать. Он нигде не работал. Я бы понял, если бы его взял маленький клуб», — заявил Селюк Vprognoze.

По мнению агента, вопросы к Абаскалю должны были возникнуть не сейчас, а в тот момент, когда его приглашали в клуб.

Напомним, испанский тренер возглавлял «Спартак» с лета 2022 года. В текущем сезоне чемпионата России «красно-белые» провели 23 матча, в которых набрали 35 очков. Такое количество баллов позволяет столичному клубу занимать лишь седьмую строчку в таблице РПЛ.