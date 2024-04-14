Чемпион России в составе «Спартака» не увидел смысла в увольнении Абаскаля

Гильермо Абаскалю нужно было дать доработать на посту главного тренера «Спартака» до конца сезона, считает бывший защитник «красно-белых» Андрей Ещенко. Напомним, что экс-футболист является чемпионом России в составе столичного клуба.

«Я думал, что Абаскалю дадут доработать до лета. Смысл сейчас менять тренера» - цитирует Ещенко «Чемпионат».

По словам ветерана, поиск кандидатуры на должность наставника сейчас будет затруднён для «красно-белых», поскольку для него не самое удачное время.

Ещенко выигрывал золото РПЛ в сезоне-2016/2017, когда «Спартак» возглавлял Массимо Каррера. Также Андрей брал Суперкубок России в составе команды и завоёвывал бронзовые награды первенства.