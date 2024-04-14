Назван один из главных кандидатов на пост главного тренера «Спартака»

Московский «Спартак» продолжает вести активные поиски нового главного тренера.

Напомним, 14 апреля столичный клуб отправил в отставку испанского специалиста Гильермо Абаскаля.

Как утверждает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, одним из главных кандидатов на пост наставника «Спартака» является бывший рулевой «АЗ Алкмаара» Паскаль Янсен.

После 24 туров «Спартак» занимает седьмое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. В копилке «красно-белых» 35 набранных очков.

17 апреля «Спартак» на выезде встретится с «Зенитом» в ответном полуфинальном матче Кубка России Пути РПЛ. Старт поединка запланирован на 19:30 по мск.