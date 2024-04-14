Тренер «Рубина» рассказал, повлияло ли на игру команды удаление Рахимова

Удаление главного тренера казанского «Рубина» в перерыве матча 23-го тура РПЛ против самарских «Крыльев Советов» сказалось на итоговом результате встречи. Об этом сообщил ассистент Рахимова Олег Кузьмин в послематчевом интервью телеканалу «Матч ТВ».

В то же время, Кузьмин выразил надежду на то, что действия тренерского штаба казанцев оставались слаженными и понятными для футболистов команды.

Арбитр показал красную карточку Рахимову в перерыве игры после того, как тот предложил подраться тренеру самарцев Сергею Булатову.

В итоге казанцы проиграли 0:2, причем второй мяч они пропустили в пустые ворота после того, как голкипер Юрий Дюпин на последних секундах побежал в чужую штрафную площадь для того, чтобы помочь партнёрам сравнять счёт.