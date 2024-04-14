Тренер «Рубина» Кузьмин: «Претензии предъявить ребятам невозможно»

Тренер «Рубина» Олег Кузьмин дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Крыльями Советов».

- Что не получилось в этой игре, кроме забитых мячей?

- На самом деле претензии предъявить ребятам невозможно. Они бились, старались. Пропустили необязательный гол со штрафного. Понятно, что уже в концовке пытались отыграться. Не получилось забить, да. А так, в принципе, моменты для этого были.

- Очень много нарушений правил, на ваш взгляд, чем это вызвано?

- Это футбол, дерби, поэтому такой получился матч.

- Удаление Рашида Рахимова как-то сказалось на игре команды?

- Безусловно, когда главного тренера нет на лавке, это чувствуется. Но надеюсь, мы смогли как-то заменить его.

- По ходу второго тайма какие-то указания получали от него?

- Безусловно, получали.

- «Рубин» проигрывает второй матч подряд, не забивая. В чем причина?

- Моменты есть, ребята бьются, стараются. Причина?.. Будем разбирать, исправлять ошибки и стараться в следующем матче порадовать наших соперников… ой… болельщиков.