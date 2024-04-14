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Итальянский журналист Брага: «Хочется понимать, почему «Спартак» уволил Абаскаля» эксклюзив

14 Апреля 2024 • 22:01 Комментировать

Итальянский журналист Микаэль Брага, освещающий российский футбол, в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался насчёт отставки Гильермо Ааскаля с поста главного тренера московского «Спартака».

- Да, у «Спартака» не самый лучший сезон, это очевидно. Но когда увольняют тренера, хочется просто понимать, почему это делается. Потому что руководство уже не хочет видеть его или есть какой-то другой вариант? «Спартак» при Абаскале не выдавал серии успешных результатов. Он чередовал победы с поражениями, хорошие игры с плохими, – сказал Брага.

При 23 сыгранных матчах у каждой команды московский «Спартак» идёт в турнирной таблице РПЛ на седьмом месте.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Микаэль Брага
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