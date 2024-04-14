Осинькин ответил на вопрос о работе в «Спартаке»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Рубином».

- Вы побеждаете уже в двух матчах подряд. До этого было два поражения. В чем секрет «Крыльев» сейчас?

- В том, что были очень тяжелые матчи с очень хорошими командами. «Ростов» и ЦСКА - это хорошие команды, не так много команд у них выигрывают.

- Что с Гарре? Он был готов играть, но снова получил повреждение.

- Он очень хотел вернуться и уже был готов. Мы планировали, может быть, со скамейки, но он должен был играть. Но вот так сейчас эмоционально у него всё начало получаться на тренировках. А он футболист мастеровитый, он получал уже удовольствие. Но, к сожалению, прямо вот предыгровая тренировка. В обычном единоборстве таком получил травму голеностопа. В первом круге он получил травму голеностопа на игре с «Рубином» и пропустил несколько матчей, 4-5, наверное. Сейчас он пропустил за день, но очень надеемся, что сейчас сама травма менее серьезная, чем в первом круге.

- Был уволен с поста главного тренера московского «Спартака» Гильермо Абаскаль. Пошли слухи по поводу возможного вашего назначения в московскую команду. Что можете сказать самарским болельщикам по этому поводу?

- Никто не звонил, я здесь. Комментировать все слухи… меня уже во многие команды сосватали. Знаете, сейчас приятно смотреть на турнирную таблицу, хотя у меня есть вопросы по качеству игры. Тем не менее, мы берем очки, выгрызаем очки с очень хорошей командой, и это очень приятно.