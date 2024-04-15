«Игроки – деревяхи, Абаскаль ни при чём»: Реакция болельщиков «Спартака» на увольнение испанца

Руководство московского «Спартака» уволило Гильермо Абаскаля с постав главного тренера. Именно уволило, а не рассталось с ним по соглашению сторон. По крайней мере, так написали на официальном сайте клуба. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» решило посмотреть, как отреагировали на эту новость в соцсетях болельщики «красно-белых».

Сергей Б.: «Рыжий, адьос».

Id N.: «Досвистелся ржавый! Досвидос».

Сергей Х.: «Походу крайнего нашли!».

Саша Х.: «Довели рыжего».

Эмилия Х.: «Есть повод выпить, но нет желания».

Михаил Юрьевич: «Игроки – деревяхи, тренер ни при чём».

Peter P.: Мне нравился Абаскаль. Работал не без ошибок, но все равно не утратил моих симпатий».

Дмитрий Ш.: «Уволили рыжего, а на его место возьмут другого петрушку?».

Илья Л.: «Ну допустим, а дальше всё по новой и замкнутый круг?».

Сергей Б.: «Спартаку» нужен тренер диктатор, чтобы команде мозги вправил и порядок в дисциплине навёл».

Максим Л.: «Валера, пора домой».

Заур Г.: «Давайте Царя, посмотрим, что сможет сделать».

Di F.: «Только не Карпин!!! Не надо!!! Это гарантированный провал!».

Ришат М.: «Верните Малахова».

Георгий Б.: «Ждём очередного физрука, который с «Кошице» занял 3-е место в чемпионате Словакии, молодого, с красивой прической».

Артем Т.: «Совпадение?) [что отставки и Абаскаля, и Витории были после поражений от «Сочи»]».

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@MaestroW.: «…и тут из-за закрытых дверей раздалось легкое шуршание усов и повеяло шашлыками…».

@user-s.: «Куда уехал цирк? Надеюсь, «Спартак» найдёт достойную замену, иначе Лигу приколов придется переименовать».

@user-o.: «Ещё зимой надо было уволить. Но нет, цацкались с этим недоразумением. И многие болельщики его поддерживали…».

@AndrewR.: «Эмери с «Астон Виллой» на 4-м месте в АПЛ, Тедеско тренер Бельгии, Ваноли тащит Венецию в серию A».

@nikolaym.: «А ведь все мы надеялись и верили, что проблемы Спартака – это Федун».

@MyN.: «Хоть очередного рыжего ставь или розового, толку никогда не будет! Бардак как был в команде, так и останется!».

@user-r.: «В истории с Абаскалем жалко упущенное время и попусту потерянный очередной сезон, а ещё переводчика главного тренера, он краснел чаще в разы, чем рыжий клоун!!!!».

@user-g.: «А почему «Динамо» проиграло «Уралу»? Личка, уволить тебя срочно за такие поражения, ты что нулевой такой, а как тебя хвалили».

Кирилл Иванцов