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Осинькин: «Игра превратилась в какую-то бойню, особенно в первом тайме»

14 Апреля 2024 • 21:54 Комментировать
Крылья Советов
2:0
Рубин

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Рубином».

- Насколько тяжело сегодня далась победа?

- Очень тяжело, ранний гол, соперник стал очень агрессивным. Игра превратилась в бойню какую-то, особенно это было  в первом тайме. Нам надо было соответствовать. Конечно, хотелось бы, чтобы мы в этот момент лучше контролировали мяч и больше комбинировали. Я понимаю, что в этих компонентах есть о чем сейчас говорить, но в целом, наверное, мы оттолкнулись от игры в обороне от того, что надо было быть очень надежными. Несмотря на очень большое давление. Все-таки у наших ворот мы много не допустили. Хотя я понимаю, что по счету мы много и не создали. Обычно мы в таких играх чуть лучше делаем контригру. Но есть у нас внутренние проблемы. Немного где-то подустали, немного где-то не хватает каких-то позиций, глубины. Но если нам тяжело, мы должны терпеть и работать. Точно мы будем говорить, чтобы как можно лучше в футбольном плане реагировать на эти моменты. Тогда нам тяжело, когда соперник такое давление оказывает.

- Выход Гапонова - это реакция на травму Горшкова. Понятно, что Илья - центральный защитник, но его замена не планировалась? С выходом Гапонова на поле вы перестроились в три центральных защитника. Почему?

- Потому что у нас немножечко не хватает, как ни странно, крайних полузащитников сейчас. Вроде их не хватает, но того же Салтыкова в силу каких-то причин использовали как второго нападающего. Поэтому таким образом, понимая, что у соперника достаточно много больших футболистов, мы хотели разгрузить борьбу наверху, подбор. Поднимая еще выше определенным перестроением Ежова, мы получаем более быструю атаку.

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Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Игорь Осинькин

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