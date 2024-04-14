Деменко считает, что Черчесов или Карпин могли бы возглавить «Спартак»

По словам экс-игрока «красно-белых», «Спартаку» стоит довериться российскому тренеру, а не приглашать иностранцев. Такое мнение он высказал после новости об увольнении испанца Абаскаля.

- Скорее всего, российского тренера в команде не будет — хотя я считаю это ошибкой. У нас есть хорошие специалисты — и Валерий Карпин, и Черчесов. Это тренеры с большим опытом. Не знаю, почему «Спартак» не привязывается к россиянам, - передаёт слова Деменко «Газета.ру».

В воскресенье «Спартак» официально объявил о том, что сотрудничество с главным тренером Гильермо Абаскалем прекращено. Испанец руководил московской командой с лета 2022 года, а первом его сезона «Спартак» занял третье место и выиграл бронзовые медали.

В текущем сезоне «Спартак» располагается на шестой строчке в таблице после проведённых 23 матчей. В полуфинале Кубка России «Спартак» в ответной игре 17 апреля встретится с «Зенитом».