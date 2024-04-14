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Защитник «Факела» Магаль: «Ростов» не наиграл на победу»

14 Апреля 2024 • 21:48 Комментировать
Факел
0:1
Ростов

Защитник «Факела» Руслан Магаль высказался после поражения команды в матче 24-го тура Российской премьер-лиги с «Ростовом».

Встреча между командами завершилась победой команды Валерия Карпина с минимальным счетом 1:0.

«Я не считаю, что мы заслужили это поражение. Почему? Потому «Ростов» не наиграл на победу», — приводит слова Магаля «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 32-летний футболист принял участие в 27 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и записал на свой счет три голевых паса.

После 23 туров «Факел» занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 26 очков.

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