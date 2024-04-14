Гершкович: Выигрывает чемпионат не тот, кто больше забивает, а тот, кто меньше пропускает

В прошлом футболист московского «Динамо» Михаил Гершкович считает, что не имеет значения, каким образом достаются результаты, главное – это победа.

- Для Лички важнее атакующий футбол, чем игра в обороне? Главное - результат, который приносит медали и кубки. А как это достигается — вторично. Выигрывает чемпионат не тот, кто больше забивает, а тот, кто меньше пропускает, - цитирует Михаила Гершковича «Матч ТВ».

Напомним, «Динамо» 14 апреля на выезде потерпело поражение от «Урала» со счётом 1:2. Это поражение стало третьим подряд для команды Марцела Лички. В активе «бело-голубых» 38 очков, клуб занимает третье место в турнирной таблице. Отставание от лидирующего «Зенита» составляет девять баллов.

В следующем туре «Динамо» на выезде сыграет против «Пари НН», матч запланирован на 21 апреля, начало - в 14:00 по мск.