Орещук сообщил, что у «Зенита» самые большие премии в РПЛ

Роман Орещук, ранее занимавший пост спортивного директора «Динамо», выразил мнение, что «Зениту» хватит мотивации в оставшихся матчах чемпионата России.

- Конечно, хватит. Здесь не мотивация, а опыт. Мотивировать Сергей Богданович умеет. Я в этом не сомневаюсь. Плюс премии тоже никто не отменял. Насколько я знаю, у «Зенита» самые большие премии за победу в чемпионате, - передаёт слова Орещука «Спорт день за днём».

Напомним, вчера, 13 апреля, команда Сергея Семака на выезде взяла верх над «Краснодаром» и закрепила за собой лидерство в турнирной таблице РПЛ. Отрыв «Зенита» от идущего на втором месте «Краснодара» оставляет четыре балла. Впереди «Зенит» ждёт полуфинальная игра Кубка России против «Спартака», матч пройдёт в Санкт-Петербурге 17 апреля. В первой игре питерцы обыграли «красно-белых» со счётом 2:1.