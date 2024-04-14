Булыкин считает, что «Спартаку» нужно побороться за призовые места после увольнения Абаскаля

По словам экс-игрока сборной России и московского «Динамо» Дмитрия Булыкина, после отставки Гильермо Абаскаля «Спартаку» нужно постараться побороться за призовые места в РПЛ.

- Сейчас «Спартаку» нужно побороться за призовые места, все-таки еще есть семь игр. На первое и второе шансов мало, а вот занять третье место есть возможность, - цитирует Булыкина «Газета.ру».

Напомним, 14 апреля стало известно об увольнении испанского специалиста с поста главного тренера «Спартака». В дальнейшем руководить командой будет его помощник Владимир Слишкович.

«Спартак» имеет в своей копилке 35 баллов и занимает шестое место в турнирной таблице, от третьего места клуб отделяют три очка. В полуфинале Кубка России «Спартаку» в соперники достался «Зенит», первый матч завершился победой питерской команды со счётом 2:1. Ответная игра пройдёт 17 апреля в Санкт-Петербурге.