«Рубин» не забил во втором матче подряд

В воскресенье, 14 апреля, «Рубин» встречался на выезде с «Крыльями Советов» в рамках 24-го тура Российской премьер-лиги.

Игра между командами завершилась победой самарского коллектива со счетом 2:0.

Стоит сказать, что для «Рубина» эта встреча стала второй подряд без забитых мячей. Напомним, в прошлом туре РПЛ подопечные Рашида Рахимова крупно проиграли «Оренбургу» со счетом 0:3.

По итогам 23 сыгранных матчей «Рубин» занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 32 очка.

20 апреля казанцы примут у себя дома «Локомотив» в рамках 25-го тура РПЛ, начало — в 14:00 по мск.