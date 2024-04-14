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«Рубин» уступил «Крыльям Советов» и потерял главного тренера

14 Апреля 2024 • 21:03 Комментировать
Крылья Советов
2:0
Рубин
окончен

«Крылья Советов» спокойно дома обыграли «Рубин». Самарцы открыли счёт, контролировали ход матча, а в компенсированное время забили ещё раз. При этом «Рубин» потерял главного тренера, так как ещё в перерыве его Рашида Рахимова удалили.

Протокол игры  
Крылья Советов2:0Рубин
(1:0) Горшков Юрий9'  
(2:0) Хубулов Владимир 90'  
Ломаев ИванРассказов НиколайЕвгеньев РоманСолдатенков АлександрГоршков Юрий  29' 70' (Гапонов Илья ( 70') Костанца Фернандо  76'Витюгов Максим  34'Ежов РоманСалтыков Никита 90' (Зотов Георгий ( 90') Орозко Франко 56' (Хубулов Владимир ( 56') Рахманович Амар 70' (Печенин Кирилл ( 70')
Запасные: Соколов АртёмФролов ЕвгенийБельтюков ДанилПопов ПавелЛысов АлексейПисарский ВладимирГрибакин ИльяКарпицкий Егор
Дюпин ЮрийАшурматов РустамВуячич Игор  24'Грицаенко АлексейКабутов Дмитрий  45'Зотов АлександрИву Угучукву  8'Рожков Илья 81' (Шабанаджай Дардан ( 81') Вада Валентин  34' 90' (Йевтич Дарко ( 90') Даку МирлиндРанджелович Лазар  26' 90' (Тахери Касра ( 90')
Запасные: Биелович ЛукаДрезгич УрошЯнович НикитаЙокич БогданАпшацев МаратШамов ЕгорИванов ОлегТесленко Егор
14 апреля. Стадион "Солидарность Арена".

В волжском дерби встретились соседи по таблице. Перед очным матчем «Крылья Советов» всего на один балл опережали «Рубин», при этом обе команды располагались в середине таблицы. Казанцы пытались в этом матче прервать неприятную на себя серию, ведь предыдущую победу в Самаре они одержали десять лет назад.

Хозяева быстро сделали шаг, чтобы вновь не проиграть «Рубину» дома. Горшков подключился к атаке и пробил в левый угол, а Дюпин, хоть и коснулся мяча, отбить его не смог. Быстрый гол, конечно, облегчил задачу самарцев. В целом в дебюте встречи подопечные Игоря Осинькина действовали активнее и совершили ещё пару интересных подходов к воротам соперника, но ничем опасным они не завершились.

В середине тайма самарцы могли увеличить своё преимущество. Горшков к голу чуть не прибавил результативную передачу, но после его навеса Евгеньев на дальней штанге замкнут не смог. Интересно, что в этот момент игры страсти накалились, и игроки стали активно зарабатывать жёлтые карточки. К этому подключился даже Рашид Рахимов, который асоциально высказывал недовольство работой судей в одном из эпизодов. На перерыв же команды ушли при минимальном преимуществе самарцев. Однако свисток не успокоил Рахимова, который продолжал предъявлять претензии, за что в итоге получил красную карточку.

Второй тайм «Рубин» начал матч активно, но ничего интересного создать не мог. «Крылья Советов» же спокойно отошли назад, выжидая моменты для контратак. По истечении часа игры самарцы едва не удвоили преимущество. После навеса Ежова казалось, что Хубулов внесет мяч в ворота, но его успели немного опередить.

Время шло, а на поле толком ничего не происходило. Попытки казанцев были неакцентированными, а самарцы действовали на удержание. В итоге матч спокойно катился к тому, чтобы завершиться результатом первого тайма. Спасать ситуацию казанцы выпустили юного форварда Тахери, который ранее по ходу сезона стал самым юным нападающим, выходившим на поле в текущем розыгрыше Премьер-лиги.

«Рубин» своего в итоге не добился, а вот «Крылья Советов» в компенсированное время сняли все вопросы. Казанцы заработали угловой, но самарцы отбились и быстро устремились вперёд, Ежов убежал по левому флангу, пнул мяч вперёд, а Хубулов поразил уже пустые ворота.

В следующем туре «Крылья Советов» отправятся на выезд в Калининград к «Балтике», которая борется за выживание. «Рубин» же сыграет дома с «Локомотивом», который в свою очередь пытается забраться в первую тройку.

Роман Андреев

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Крылья Советов Рубин

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