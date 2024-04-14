«Рубин» уступил «Крыльям Советов» и потерял главного тренера

«Крылья Советов» спокойно дома обыграли «Рубин». Самарцы открыли счёт, контролировали ход матча, а в компенсированное время забили ещё раз. При этом «Рубин» потерял главного тренера, так как ещё в перерыве его Рашида Рахимова удалили.

В волжском дерби встретились соседи по таблице. Перед очным матчем «Крылья Советов» всего на один балл опережали «Рубин», при этом обе команды располагались в середине таблицы. Казанцы пытались в этом матче прервать неприятную на себя серию, ведь предыдущую победу в Самаре они одержали десять лет назад.

Хозяева быстро сделали шаг, чтобы вновь не проиграть «Рубину» дома. Горшков подключился к атаке и пробил в левый угол, а Дюпин, хоть и коснулся мяча, отбить его не смог. Быстрый гол, конечно, облегчил задачу самарцев. В целом в дебюте встречи подопечные Игоря Осинькина действовали активнее и совершили ещё пару интересных подходов к воротам соперника, но ничем опасным они не завершились.

В середине тайма самарцы могли увеличить своё преимущество. Горшков к голу чуть не прибавил результативную передачу, но после его навеса Евгеньев на дальней штанге замкнут не смог. Интересно, что в этот момент игры страсти накалились, и игроки стали активно зарабатывать жёлтые карточки. К этому подключился даже Рашид Рахимов, который асоциально высказывал недовольство работой судей в одном из эпизодов. На перерыв же команды ушли при минимальном преимуществе самарцев. Однако свисток не успокоил Рахимова, который продолжал предъявлять претензии, за что в итоге получил красную карточку.

Второй тайм «Рубин» начал матч активно, но ничего интересного создать не мог. «Крылья Советов» же спокойно отошли назад, выжидая моменты для контратак. По истечении часа игры самарцы едва не удвоили преимущество. После навеса Ежова казалось, что Хубулов внесет мяч в ворота, но его успели немного опередить.

Время шло, а на поле толком ничего не происходило. Попытки казанцев были неакцентированными, а самарцы действовали на удержание. В итоге матч спокойно катился к тому, чтобы завершиться результатом первого тайма. Спасать ситуацию казанцы выпустили юного форварда Тахери, который ранее по ходу сезона стал самым юным нападающим, выходившим на поле в текущем розыгрыше Премьер-лиги.

«Рубин» своего в итоге не добился, а вот «Крылья Советов» в компенсированное время сняли все вопросы. Казанцы заработали угловой, но самарцы отбились и быстро устремились вперёд, Ежов убежал по левому флангу, пнул мяч вперёд, а Хубулов поразил уже пустые ворота.

В следующем туре «Крылья Советов» отправятся на выезд в Калининград к «Балтике», которая борется за выживание. «Рубин» же сыграет дома с «Локомотивом», который в свою очередь пытается забраться в первую тройку.