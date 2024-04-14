Булыкин считает, что Абаскаля уволили из-за поражения от «Сочи»

Экс-игрок национальной сборной России Дмитрий Булыкин высказался об изменениях в тренерском штабе «Спартака».

Напомним, 14 апреля в социальных сетях «Спартака» было официально объявлено о том, что сотрудничество с главным тренером Гильермо Абаскалем подошло к концу. В ближайших матчах временно руководить командой будет босниец Владимир Слишкович.

- Думаю, отставку можно было ожидать и в случае поражения от «Динамо». Получилась отсрочка на одну игру, но все равно ничего не получилось. Абаскаля уволили, потому что проигрывать последней команде чемпионата, когда ты борешься за призовые места, — не для топ-клуба, - передаёт слова Булыкина «Газета.ру».

Московская команда набрала 35 баллов в 23 матчах в текущем сезона РПЛ и находится на шестом месте в таблице. В следующем туре «Спартак» встретится с «Ростовом».