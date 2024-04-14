В Испании положительно оценили работу Абаскаля в «Спартаке»

Журналист Diario AS Хосе Антонио Эспина высказался о работе испанского тренера Гильермо Абаскаля на посту главного тренера «Спартака».

Напомним, 14 апреля, столичный клуб объявил об увольнении 35-летнего специалиста.

Эспина признался, что не следил за работой Абаскаля на постоянной основе, но периодически читал о нем.

— Думаю, в первом сезоне Абаскаль отлично отработал, второй сложился для него немного неудачно. Но в целом он проделал хорошую работу, — заявил Эспина «РБ Спорту».

По мнению журналиста, за минувшие два года Абаскаль прогрессировал и стал сильнее в плане тренерских качеств.

В субботу, 13 апреля, «Спартак» проиграл «Сочи» (0:1), который занимает последнее место в РПЛ.