Деменко: Возможно, Абаскаль сам договорился об уходе из «Спартака» за компенсацию

Экс-игрок «красно-белых» Максим Деменко дал свой комментарий на тему ухода из московского клуба испанского специалиста Гильермо Абаскаля.

- Возможно, руководство и не спешило его увольнять, но он с ними сам договорился об уходе за компенсацию. Наверняка он разговаривал и с помощниками об этом, - цитирует Деменко «Газета.ру».

Также Деменко отметил, что уход Абаскаля из «Спартака» был вопросом времени.

Напомним, сегодня официально стало известно о том, что сотрудничество между Абаскалем и «Спартаком» прекращено. Временным тренером столичной команды стал помощник Абаскаля Владимир Слишкович.

«Спартак» в 23 турах набрал 35 баллов и располагается на шестой строчке в чемпионате. В следующем туре «красно-белые» встретятся с «Ростовом».