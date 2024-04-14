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Рахимов пытался устроить драку с тренером «Крыльев Советов»

14 Апреля 2024 • 20:35 Комментировать
Крылья Советов
2:0
Рубин
окончен

Сегодня, 14 апреля, «Рубин» проводит гостевой поединок против «Крыльев Советов» в рамках 24-го тура Российской премьер-лиги.

Ранее стало известно, что главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов был удален в перерыве матча.

Как утверждает «Матч ТВ», во время перерыва 59-летний Рахимов предложил подраться помощнику главного тренера «Крыльев Советов» Сергею Булатову. Кроме того, утверждается, что Рахимов высказывал свое недовольство судейской бригаде.

На данный момент «Крылья Советов» переигрывают «Рубин» со счетом 1:0. За всеми событиями поединка можно следить в текстовой онлайн-трансляции на портале LiveResult.

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Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Рубин Рашид Рахимов Сергей Булатов ещё теги

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