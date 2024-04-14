Игрок «Факела» прокомментировал судейство в матче с «Ростовом»

Результат матча 23-го тура РПЛ между воронежским «Факелом» и «Ростовом» не является справедливым. Об этом заявил защитник воронежской команды Ираклий Квеквескири.

Кроме того, футболист отметил, что судьи не виноваты в поражении «Факела».

«Ненормально, что мы сегодня проиграли. К судейству у меня нет вопросов», - цитирует его слова телеканал «Матч ТВ».

Воронежцы дома уступили сопернику со счётом 0:1 и не смогли подняться в турнирной таблице. Однако положение «Факела» не выглядит угрожающим. Ростовчане же практически догнали идущий шестым московский «Спартак».