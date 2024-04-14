Рахимов удалён в перерыве матча «Крылья Советов» - «Рубин»

В эти минуты казанский «Рубин» проводит выездной матч против «Крыльев Советов» в рамках 26-го тура чемпионата России.

В перерыве матча главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов получил красную карточку за слишком эмоциональное общение с арбитром. Стоит сказать, что на 31-й минуте первого тайма 59-летний специалист получил желтую карточку за разговоры с резервным судьей.

Второй тайм Рахимов будет досматривать с трибун. Стоит сказать, что на данный момент неизвестно, был ли Рахимов удален за второе предупреждение или же получил прямую красную карточку.

Следить за ходом событий в матче «Крылья Советов» - «Рубин» можно в подробной текстовой трансляции на портале LiveResult.