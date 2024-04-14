Калинин: «Факел» точно не вылетит в этом году»

Защитник «Факела» Игорь Калинин поделился комментарием о борьбе за выживание в нынешнем розыгрыше чемпионата России.

«Точно не вылетим в этом году. В том году никто не думал, что мы останемся в РПЛ, в нас тогда тоже никто не верил, но мы остались», — заявил Калинин «Матч ТВ».

В текущем сезоне 28-летний футболист принял участие в 11 матчах во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

После 23 сыгранных матчей подопечные Сергея Ташуева занимают 11-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея на своем счету 26 очков.

19 апреля «Факел» встретится в гостях с «Краснодаром» в рамках 25- го тура РПЛ, начало — в 19:00 по мск.