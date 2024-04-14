Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Калинин: «Факел» точно не вылетит в этом году»

14 Апреля 2024 • 20:05 Комментировать
Краснодар
...
Факел
19.04 19:00

Защитник «Факела» Игорь Калинин поделился комментарием о борьбе за выживание в нынешнем розыгрыше чемпионата России.

«Точно не вылетим в этом году. В том году никто не думал, что мы останемся в РПЛ, в нас тогда тоже никто не верил, но мы остались», — заявил Калинин «Матч ТВ».

В текущем сезоне 28-летний футболист принял участие в 11 матчах во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

После 23 сыгранных матчей подопечные Сергея Ташуева занимают 11-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея на своем счету 26 очков.

19 апреля «Факел» встретится в гостях с «Краснодаром» в рамках 25- го тура РПЛ, начало — в 19:00 по мск.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Факел Игорь Калинин

Новости по матчу

Сегодня, 14 Апреля
10:10
Кастаньо — о поражении от «Зенита»: «Во второй половине встречи мы потеряли концентрацию»
09:58
Олусегун: «Мне хорошо в «Краснодаре», никогда не говорил, что могу покинуть клуб»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
КРАСНОДАР ФАКЕЛ
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Холанн пошёл в раздевалку «Реала» после матча Лиги чемпионов - известна причина Дюгарри обратился к Мбаппе: «Ты плюнул в лицо Лиге чемпионов, твоё отношение – абсолютный позор» Стала известна реакция Мбаппе на поражение от «Барселоны» Клопп дал обещание после поражения «Ливерпуля» 0:3 Три игрока «Барселоны» могут пропустить «эль класико» Стало известно, какую команду может возглавить Клопп У Модрича появился неожиданный вариант продолжения карьеры «Манчестер Юнайтед» предложил 90 миллионов за полузащитника «Барселоны» Алонсо заявил, что не хочет стать чемпионом Германии с «Байером», сидя на диване Анчелотти высказался о неудачной игре в Лиге чемпионов Мбаппе, Холанна и Беллингема
«ПСЖ» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:3 Ляп Лунина, красота Гвардиола и шесть голов: «Реал» и «Манчестер Сити» жахнули убойную ничью на «Бернабеу» «Реал» - «Манчестер Сити»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:3 Кристенсен забил победный гол в свой ДР, а «Барселона» перестреляла «ПСЖ» на его поле «Краснодар» - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 Роналду после «Реала» потерял авторитет: как португалец пылит в никому не интересной лиге Неужели и правда карлик: Месси с «Интер Майами» громко вылетел из Лиги чемпионов КОНКАКАФ Услуги Бердыева были предложены «Спартаку» «Мальорка» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1 «Реал» на выезде добыл важную победу над «Мальоркой»
Спортивные новости
Царукян победил Оливейру на турнире UFC 300 «Автомобилист» выиграл у «Металлурга» и сравнял счёт в серии Кубка Гагарина Бывший главный тренер сборной России сравнил успехи Кучерова и Овечкина Кожевников ответил на вопрос о лучшем российском хоккеисте в НХЛ Кожевников высказался о финале Кубка Гагарина Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Урал Урал
Динамо Москва Динамо Москва
2
1
3.15 3.55 2.12
Видео
Окончен
Факел Факел
Ростов Ростов
0
1
2.49 3.25 2.75
Видео
Окончен
Крылья Советов Крылья Советов
Рубин Рубин
2
0
2.12 3.35 3.35
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 14 Апреля
21:09 · Россия. Премьер-лига
«Рубин» не забил во втором матче подряд
20:58 · Россия. Мелбет-Первая лига
«КАМАЗ» вырвал победу в гостях у «Кубани»
20:54 · Кубок России
Деменко рассказал о задачах «Спартака» на остаток сезона
20:48 · Россия. Премьер-лига
Булыкин считает, что Абаскаля уволили из-за поражения от «Сочи»
20:45 · Россия. Премьер-лига
В Испании положительно оценили работу Абаскаля в «Спартаке»
20:42 · Россия. Премьер-лига
Деменко: Возможно, Абаскаль сам договорился об уходе из «Спартака» за компенсацию
20:35 · Россия. Премьер-лига
Рахимов пытался устроить драку с тренером «Крыльев Советов»
20:23 · Россия. Премьер-лига
Игрок «Факела» прокомментировал судейство в матче с «Ростовом»
20:15 · Россия. Премьер-лига
Рахимов удалён в перерыве матча «Крылья Советов» - «Рубин»
20:05 · Россия. Премьер-лига
Калинин: «Факел» точно не вылетит в этом году»
20:03 · Россия. Премьер-лига
Байрамян поделился эмоциями после победы над «Факелом»
19:58 · Россия. Премьер-лига
Карпин: Ташуев сказал, что я уже в «Спартаке», спросил, что я тут делаю
19:53 · Россия. Премьер-лига
Быстров – об отставке Абаскаля: «Наконец-то мозг включили!»
19:47 · Россия. Премьер-лига
Ташуев: «Мы не забили, а «Ростов» наши ошибки использовал, тут ничего особенного»
19:42 · Россия. Премьер-лига
Газизов считает, что «Спартаку» нужно обратить внимание на российских тренеров
Все новости
Рекомендуем