Байрамян поделился эмоциями после победы над «Факелом»

Футболист «Ростова» Хорен Байрамян дал свой комментарий после матча 24-го тура чемпионата России с «Факелом».

Напомним, встреча, прошедшая в Воронеже, завершилась победой команды Валерий Карпина со счётом 1:0.

- Впечатления от результата хорошие. Знали, куда едем, что будет борьба. Когда ты в игре, ты понимаешь, что все выкладываются. Но мы чуть больше хотели победить, видимо, - цитирует полузащитника «Матч ТВ».

«Ростов» имеет в своём активе 34 балла и идёт на седьмой строчке в турнирной таблице.

Байрамян в этом сезоне провёл 20 матчей в РПЛ, в которых сделал три результативные передачи.