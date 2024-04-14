Карпин: Ташуев сказал, что я уже в «Спартаке», спросил, что я тут делаю

Валерий Карпин, наставник «Ростова», после победы над «Факелом» (1:0) рассказал о разговоре с главным тренером воронежской команды Сергеем Ташуевым.

- Ташуев мне сказал, что я уже в «Спартаке», и спросил, что я тут делаю. Посмеялись, - приводит слова Карпина «Матч ТВ».

Напомним, сегодня, 14 апреля, «Спартак» в своих социальных сетях объявил о прекращении сотрудничества с испанцем Гильермо Абаскалем.

Ранее в СМИ была информация, что Карпин рассматривается как один из кандидатов на случай, если Абаскаль покинет занимаемую должность.