Быстров – об отставке Абаскаля: «Наконец-то мозг включили!»

Экс-игрок «красно-белых» Владимир Быстров высказался об отставке из «Спартака» испанца Гильермо Абаскаля.

Сегодня «Спартак» сообщил, что Абаскаль покидает пост главного тренера команды.

- Запоздалое решение! Но наконец-то хоть мозг включили! Теперь нужно грамотное назначение, хорошая чистка в команде, и - вперед, в борьбу за чемпионство в следующем сезоне, - цитирует Быстрова «Спорт-Экспресс».

Абаскаль был тренером московской команды с 2020 года. В текущем сезоне под его руководством «Спартак» провёл в РПЛ 23 игры и набрал 35 очков. В Кубке России «Спартак» дошёл до полуфинала, где его соперником стал «Зенит» (1:2, первый матч).