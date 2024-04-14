Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Быстров – об отставке Абаскаля: «Наконец-то мозг включили!»

14 Апреля 2024 • 19:53 Комментировать

Экс-игрок «красно-белых» Владимир Быстров высказался об отставке из «Спартака» испанца Гильермо Абаскаля.

Сегодня «Спартак» сообщил, что Абаскаль покидает пост главного тренера команды.

- Запоздалое решение! Но наконец-то хоть мозг включили! Теперь нужно грамотное назначение, хорошая чистка в команде, и - вперед, в борьбу за чемпионство в следующем сезоне, - цитирует Быстрова «Спорт-Экспресс».

Абаскаль был тренером московской команды с 2020 года. В текущем сезоне под его руководством «Спартак» провёл в РПЛ 23 игры и набрал 35 очков. В Кубке России «Спартак» дошёл до полуфинала, где его соперником стал «Зенит» (1:2, первый матч).


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Владимир Быстров Гильермо Абаскаль ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Холанн пошёл в раздевалку «Реала» после матча Лиги чемпионов - известна причина Дюгарри обратился к Мбаппе: «Ты плюнул в лицо Лиге чемпионов, твоё отношение – абсолютный позор» Стала известна реакция Мбаппе на поражение от «Барселоны» Клопп дал обещание после поражения «Ливерпуля» 0:3 Три игрока «Барселоны» могут пропустить «эль класико» Стало известно, какую команду может возглавить Клопп У Модрича появился неожиданный вариант продолжения карьеры «Манчестер Юнайтед» предложил 90 миллионов за полузащитника «Барселоны» Алонсо заявил, что не хочет стать чемпионом Германии с «Байером», сидя на диване Анчелотти высказался о неудачной игре в Лиге чемпионов Мбаппе, Холанна и Беллингема
«ПСЖ» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:3 Ляп Лунина, красота Гвардиола и шесть голов: «Реал» и «Манчестер Сити» жахнули убойную ничью на «Бернабеу» «Реал» - «Манчестер Сити»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:3 Кристенсен забил победный гол в свой ДР, а «Барселона» перестреляла «ПСЖ» на его поле «Краснодар» - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 Роналду после «Реала» потерял авторитет: как португалец пылит в никому не интересной лиге Неужели и правда карлик: Месси с «Интер Майами» громко вылетел из Лиги чемпионов КОНКАКАФ Услуги Бердыева были предложены «Спартаку» «Мальорка» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1 «Реал» на выезде добыл важную победу над «Мальоркой»
Спортивные новости
Царукян победил Оливейру на турнире UFC 300 «Автомобилист» выиграл у «Металлурга» и сравнял счёт в серии Кубка Гагарина Бывший главный тренер сборной России сравнил успехи Кучерова и Овечкина Кожевников ответил на вопрос о лучшем российском хоккеисте в НХЛ Кожевников высказался о финале Кубка Гагарина Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Оренбург Оренбург
Пари НН Пари НН
3
1
2.14 3.25 3.35
Видео
Окончен
Урал Урал
Динамо Москва Динамо Москва
2
1
3.15 3.55 2.12
Видео
Окончен
Факел Факел
Ростов Ростов
0
1
2.49 3.25 2.75
Видео
55 мин
Крылья Советов Крылья Советов
Рубин Рубин
1
0
2.12 3.35 3.35
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 14 Апреля
20:05 · Россия. Премьер-лига
Калинин: «Факел» точно не вылетит в этом году»
20:03 · Россия. Премьер-лига
Байрамян поделился эмоциями после победы над «Факелом»
19:58 · Россия. Премьер-лига
Карпин: Ташуев сказал, что я уже в «Спартаке», спросил, что я тут делаю
19:53 · Россия. Премьер-лига
Быстров – об отставке Абаскаля: «Наконец-то мозг включили!»
19:47 · Россия. Премьер-лига
Ташуев: «Мы не забили, а «Ростов» наши ошибки использовал, тут ничего особенного»
19:42 · Россия. Премьер-лига
Газизов считает, что «Спартаку» нужно обратить внимание на российских тренеров
19:41 · Россия. Премьер-лига
Асхабадзе: Судья грамотно прибил «Факел», такого никогда раньше не было 1
19:34 · Россия. Премьер-лига
Шишкин назвал идеального тренера для «Спартака» 1
19:29 · Россия. Премьер-лига
Карпин: «Во всех матчах результат важнее, но и по содержанию мне всё понравилось»
19:25 · Россия. Премьер-лига
Песьяков провёл 50-й «сухой» матч за «Ростов»
19:19 · Россия. Премьер-лига
«Ростов» весной набрал в РПЛ 13 очков из 15 возможных
19:17 · Россия. Премьер-лига
Гранат: Чемпионская гонка? «Динамо» бы за третье место не проиграть борьбу
19:15 · Россия. Премьер-лига
«Крылья Советов» повели в матче с «Рубином» после прямого удара со штрафного
19:12 · Россия. Премьер-лига
Осинькина поздравили с юбилейным матчем
19:10 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Арсенал» минимально одолел «СКА-Хабаровск»
Все новости
Рекомендуем