Ташуев: «Мы не забили, а «Ростов» наши ошибки использовал, тут ничего особенного»

Главный тренер «Факела» Сергей Ташуев дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Ростовом».

- Показалось, что в начале первого тайма «Факел» не вошел в игру. «Ростов» имел большое преимущество. В чем была причина?

- Там не было преимущества. Были фрагменты, когда несколько раз нарушили, в спину толкали на эмоциях. Идет доставка, идет доигровка. Это не преимущество, это эпизоды игры. Потом оно перешло к нам. Игра такая. Это не причина, причина в том, что нарушения правил необязательные. Тем более, предупреждали ребят, что нельзя нарушать, потому что у соперника неплохие стандарты, хотя он ничего не мог сделать абсолютно на стандартах. Но мы игру переводили к нашим воротам. На это указали в перерыве, хотя пару раз нарушили. Неправильно в борьбе. В спину нельзя нарушать. А так в целом не было преимущества у «Ростова». По моментам мы его переиграли, мы забиваем в 20% моментов. У Хызыра был момент, когда стали ошибаться под прессингом. Наигранный стандарт, я так и не понял, почему Никита не бил. Шесть метров до ворот, там никого нет, расстреливай. И, конечно, решения судейские, когда почему-то мяч отдали соперникам, а по правилам должен мяч коснуться игрока, а последним был вратарь. Но выбей мяч, дай паузу, пусть коснется наш игрок, это наш мяч. Пусть коснется, и тогда свистни. Нет, свисток сделал, чтобы мяч вернуть. В итоге он коснулся последним по правилам. Я согласен, но ты не свисти, ты видишь, что мяч отдали нам, это наш мяч, мы завоевывали его. Дай паузу, пусть наш игрок его коснется, тогда свисти. Это двойные стандарты и странные решения. Тут же нам организовали, передача, подбор и ошибка. К сожалению, системно. Во втором матче подряд, и с ЦСКА ошибались таким же образом. Сбрасываем почему-то чужому, и сейчас опять. Одинаковые голы. К сожалению, когда это разбирали, не дошло. Вынеси мяч, когда сбрасывают вратарю назад под убойную позицию. К сожалению, игра шла до гола. Такой матч, где много борьбы, желание огромное и у нас, и у них. Мы не забили, а они наши ошибки использовали. Тут ничего особенного, как обычно.

- «Факел» не забивает в двух домашних встречах, это нетипично для «Факела» Сергея Ташуева. В чем причина, по-вашему?

- Об этом мы говорим постоянно, идет работа постоянно над реализацией, но что-то где-то как-то, будем работать.

- Насколько на эту нерезультативность влияет отсутствие Божина и Якимова?

- Да нет, причем здесь Божин и Якимов? Они же не атакующие игроки.

- Божин начинает атаки, Якимов дает объем в центре.

- Мы и сейчас имеем моменты. Два нападающих все время на мяче. Если бы они были без мяча, если бы, допустим, мы играли низким блоком, и у нас нападающие были бы на голодном пайке, мы бы говорили, что проблема в том, что они не получают мяч. А когда нападающие с мячом, инсайды с мячом и давление оказывается на соперника, значит, где-то не хватает нам агрессии в штрафной или хладнокровия. Чего-то не хватает, хотя мы стараемся, очень много работаем над атакующими действиями в ущерб обороне. Слишком много. Но пока не прорывается. Ждем, называется.

- Вы не раз говорили о том, что заставляете или просите футболистов смотреть вверх турнирной таблицы, но по последнему туру снизу там тоже борьба обостряется. Как это влияет на вас, ваши решения, на игроков?

- Да нет, причем? Мы говорим глобально, что надо смотреть вверх. Надо поступательно идти, сначала задачу решить, а потом уже вверх идти. Мы по земле ходим, а не витаем в облаках. Это структурная ситуация, глобальная, что да, надо добиваться успеха, надо идти выше, стараться, к этому стремиться. Это глобально, а сегодня идет борьба за выживание. Не до высоких мест. Мы знаем прекрасно, какая сейчас будет борьба в последних турах решающих. На самом деле она сейчас происходит. Когда задача решена, будем думать, куда идти дальше.