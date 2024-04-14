Газизов считает, что «Спартаку» нужно обратить внимание на российских тренеров

Экс-генеральный директор «красно-белых» Шамиль Газизов считает, что «Спартаку» при выборе нового наставника стоит обратить внимание на российских специалистов.

14 апреля «Спартак» официально объявил о прекращении сотрудничества с испанцем Гильермо Абаскалем, который тренировал команду с лета 2022 года.

- Сергей Семак в «Зените» доказывает свою состоятельность, почему бы и «Спартаку» не обратить внимание на отечественного специалиста, - передаёт слова Газизова «Матч ТВ».

В текущем сезоне столичный клуб под руководством Абаскаля набрал 35 очков и располагается на шестой строчке в таблице. В прошлом сезоне «красно-белые» заняли третье место.