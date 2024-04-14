Асхабадзе: Судья грамотно прибил «Факел», такого никогда раньше не было

Генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе высказался о судействе в минувшем матче чемпионата России с «Ростовом».

Встреча между командами завершилась поражением воронежцев со счетом 0:1. Главным арбитром матча был Артём Любимов.

«Судья должен быть отстранен от работы минимум на сезон. Так грамотно он «прибил» нашу команду. Такого не было никогда», — заявил Асхабадзе изданию «Спорт-Экспресс».

Функционер добавил, что такие вещи нельзя оставлять без наказания.

На данный момент «Факел» занимает 11-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 26 очков в 23 играх.