Шишкин назвал идеального тренера для «Спартака»

Бывший футболист «Спартака» Роман Шишкин ответил на вопрос о будущем тренере столичного клуба.

Эксперт признался, что не будет удивлен приходу очередного иностранного тренера, у которого нет никаких серьезных успехов. При этом Шишкин отметил, что сейчас нужно делать ставку на отечественных специалистов.

«На мой взгляд, Черчесов – идеальная кандидатура, спартаковец, знает наш чемпионат», — заявил Шишкин «РБ Спорту».

Как считает экс-игрок, приглашение Черчесова является оптимальным вариантом для «Спартака».

Ранее «Спартак» объявил об увольнении Гильермо Абаскаля, который рулил командой с лета 2022 года.

После 23 матчей «красно-белые» идут на шестом месте в чемпионате России, набрав 35 очков.