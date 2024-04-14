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Шишкин назвал идеального тренера для «Спартака»

14 Апреля 2024 • 19:34 Комментировать (1)
Ростов
...
Спартак Москва
21.04 20:30

Бывший футболист «Спартака» Роман Шишкин ответил на вопрос о будущем тренере столичного клуба.

Эксперт признался, что не будет удивлен приходу очередного иностранного тренера, у которого нет никаких серьезных успехов. При этом Шишкин отметил, что сейчас нужно делать ставку на отечественных специалистов.

«На мой взгляд, Черчесов – идеальная кандидатура, спартаковец, знает наш чемпионат», — заявил Шишкин «РБ Спорту».

Как считает экс-игрок, приглашение Черчесова является оптимальным вариантом для «Спартака».

Ранее «Спартак» объявил об увольнении Гильермо Абаскаля, который рулил командой с лета 2022 года.

После 23 матчей «красно-белые» идут на шестом месте в чемпионате России, набрав 35 очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Станислав Черчесов Роман Шишкин ещё теги

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Комментарии (1) Все комментарии
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8891SM
14 Апреля 2024 в 19:44
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