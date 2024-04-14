Карпин: «Во всех матчах результат важнее, но и по содержанию мне всё понравилось»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Факелом».

- Показалось, что в первом тайме «Ростов» был больше похож на себя и показывал более привычный футбол, чем во втором. Почему во втором стало получаться по-другому?

- Да пофиг как получалось, главное, чтобы получалось.

- То есть в этом матче результат важнее содержания игры?

- Во всех матчах результат важнее, естественно. Но и по содержанию мне все понравилось.

- Мы с вами разговаривали перед началом матча по поводу плана Б. Вы сказали, что план Б в том, чтобы повторять план А. Но все-таки выпустили второго большого форварда, и «Ростов» перестроился на длинные передачи. Почему вы приняли такое решение?

- Потому что Мохеби не мог продолжать игру. Вынужденная замена и всё.

- Перед забитым мячом вы о чем-то поговорили с Голенковым. Это были указания, связанные с его перемещениями под открывания перед центральными защитниками?

- Ну да, где он должен был располагаться при нашей атаке, так как он чуть-чуть сместился и стал играть не центрального, Комличенко стал играть центрального. Он сместился левее. Понятно, что это новая для него позиция, поэтому, да, чуть подсказал, где он должен был располагаться.

- В первом тайме Байрамян довольно быстро получил желтую карточку. Было еще несколько моментов, где казалось, что вторая желтая могла случиться. Вы раздумывали всерьез над тем, чтобы его заменить, может быть, уже в перерыве?

- В перерыве нет, не раздумывал. Плюс надо еще же понимать, на кого менять. То, что во втором тайме его надо будет поменять, об этом да, думали.