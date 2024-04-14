Песьяков провёл 50-й «сухой» матч за «Ростов»

В воскресенье, 13 апреля, «Ростов» встречался на выезде с «Факелом» в рамках 24-го тура Российской премьер-лиги.

Игра между командами завершилась победой «Ростова» с минимальным счетом 1:0. Автором победного мяча стал Роналдо.

Для 35-летнего голкипера Сергея Песьякова данный матч стал 50-м в футболке «Ростова», в котором он ни разу не пропустил. Всего на счету вратаря 180 выходов на поле за донской клуб. Напомним, Песьяков защищает цвета «желто-синих» с 2017 года.

На данный момент «Ростов» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 34 очка в 23 сыгранных матчах.