«Ростов» весной набрал в РПЛ 13 очков из 15 возможных

«Ростов» весной показывает хорошие результаты. В воскресенье команда Валерия Карпина обыграла на выезде «Факел» с минимальным счётом 1:0. Автором единственного гола стал зимний новичок ростовчан Роналдо.

В пяти весенних матчах Премьер-лиги «Ростов» отпраздновал четыре победы при одной ничьей. Команда Валерия Карпина набрала 13 очков из 15 возможных.

Результаты «Ростова» в РПЛ весной приводим ниже:

«Ростов» - «Крылья Советов» 2:0;

«Ростов» - «Краснодар» 2:1;

«Динамо» - «Ростов» 1:4;

«Ростов» - «Сочи» 2:2;

«Факел» - «Ростов» 0:1.

В следующем туре чемпионата «Ростов» сыграет против «Спартака» дома.