Гранат: Чемпионская гонка? «Динамо» бы за третье место не проиграть борьбу

Экс-футболист «Динамо» Владимир Гранат поделился комментарием после неудачных результатов «бело-голубых» в последних матчах РПЛ.

«Динамо» не постепенно, а мимолетно выбыло из борьбы за чемпионство. Для этого хватило буквально трех туров. Сейчас бы за третье место не проиграть борьбу», – приводит слова Граната Metaratings.

Напомним, подопечные Марцела Лички проиграли три матча подряд в рамках чемпионата: «Ростову» (1:4), «Спартаку» (1:2) и «Уралу» (1:2).

После 23 сыгранных матчей «Динамо» находится на третьей строчке в РПЛ, имея в копилке 38 очков. Отрыв от ближайшего преследователя составляет всего два балла.