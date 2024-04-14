Осинькина поздравили с юбилейным матчем

В воскресенье вечером в Российской премьер-лиге проходит матч между «Крыльями Советов» и «Рубином». Это 151-й матч Игоря Осинькина у руля самарской команды. Юбилейный, 150-й, специалист провёл на прошлых выходных, когда самарцы обыграли «Урал» в Екатеринбурге (2:1).

Прошлый матч был гостевым, поэтому «Крылья Советов» поздравили Осинькина с юбилейной игрой только сейчас. Перед стартовым свистком специалист получил в подарок памятную футболку.

Следить за матчем чемпионата России между «Крыльями Советов» и «Рубином» можно в текстовой трансляции, которую проводит портал LiveResult.