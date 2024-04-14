В «Оренбурге» высказались о возможном уходе Деограсии в «Спартак»

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев ответил на вопрос о возможном уходе главного тренера команды Давида Деограсии в «Спартак».

«Думаю, сейчас время для этого еще не подошло. Личка уехал в московскую команду? Марцел три года проработал у нас и давал стабильный результат», — приводит слова Андреева «РБ Спорт».

По мнению функционера, в «Спартаке» рассматривают других кандидатов, поэтому вопрос об уходе Деограсии не стоит.

Ранее «красно-белые» объявили о расставании 35-летним Гильермо Абаскалем. На данный момент «Спартак» занимает шестое место в РПЛ, набрав 35 зачетных баллов.