Рахимов поведал, кто выбирает цвет формы команды

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Крыльями Советов».

- Говорили вы в одном предматчевом интервью, что головная боль при выборе составе. Вернулся Дюпин, играет Даку, ушла ли боль?

- Нет, боль не ушла, потому что мы должны понимать, что возвращаются те, которые играли, это очень важно. Мы пока не имеем глубины состав, у нас пока нет внутренней конкуренции, нам очень важно для того, чтобы все-таки сохранять определенный уровень, создать эту конкуренцию. Но это плюс, что возвращаются Даку и Дюпин. Посмотрим, в каком они состоянии будут, это покажет игра.

- «Рубин» сегодня сыграет не в зеленом, а в рубиновом. Почему?

- Почему вы все время задаете мне этот вопрос? Я не понимаю. Я не решаю, в какой форме они будут играть. Выбрали футболисты зеленую, значит, зеленую. Выбрали бордовую, значит, в ней будут играть. Это не мое решение.