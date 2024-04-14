«Тренер должен тренировать» - Казанский - об отставке Абаскаля

Руководству московского «Спартака» не следовало делегировать главному тренеру Гильермо Абаскалю широкие полномочия, считает спортивный комментатор Денис Казанский. Именно это в итоге и привело к его увольнению из клуба по мнению журналиста.

«Тренер должен тренировать. Чрезмерные полномочия ведут к утрате реальности и удивительному «выбору стартового состава», - написал Казанский в своём телеграм-канале.

Он отметил, что гораздо логичнее было бы освободить испанского специалиста от должности во время зимней паузы, чтобы дать время новому тренеру познакомиться с командой и начать её комплектование.

Ранее СМИ сообщили о том, что вместе с Абаскалем клуб покинут и два его ассистента. В ближайшее время команду будет тренировать Владимир Слишкович.