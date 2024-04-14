Тарханов: «Спартак» затянул с отставкой Абаскаля

Бывший тренер «Спартака» Александр Тарханов высказался об увольнении Гильермо Абаскаля с поста рулевого «красно-белых».

По мнению эксперта, столичный клуб затянул с отставкой испанского специалиста.

«Видно, что нет никакой игры и понимания, как играть, у футболистов. Абаскаль столько работал, уже можно было что-то показать», — цитирует Тарханова «РБ Спорт».

«Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. В копилке команды 35 набранных очков после 23 сыгранных матчей.

В следующем туре «красно-белые» проведут выездной поединок с «Ростовом». Игра пройдет 21 апреля. Стартовый свисток арбитра должен будет прозвучать в 20:30 по столичному времени.

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