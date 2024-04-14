Тимощук ответил, завершена ли чемпионская гонка в РПЛ

Анатолий Тимощук, помощник наставник «Зенита» Сергея Семака, высказался о чемпионской гонке в чемпионате России.

По словам Тимощука, борьба за первое место пока ещё не завершена.

- Я так не думаю. Почему? Потому что отрыв минимальный, за каждую игру (победу) дается три очка. Не хотелось бы заниматься каким-то шапкозакидательством, недооценкой соперника, - передаёт слова Тимощука «РБ Спорт».

Вчера, 13 апреля, «Зенит» на выезде одержал волевую победу над «Краснодаром» и увеличил количество своих очков до 47, оторвавшись от второй строчки на четыре балла.

В следующем туре петербургский клуб на своём поле примет «Оренбург», встреча состоится 21 апреля и стартует в 16:15 по столичному времени.