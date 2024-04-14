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Тарханов назвал четырёх тренеров, которые готовы принять «Спартак»

14 Апреля 2024 • 18:40 Комментировать (4)
Ростов
...
Спартак Москва
21.04 20:30

Экс-тренер «Спартака» Александр Тарханов поделился мнением о том, кто может стать новым наставником столичного клуба.

Ранее «Спартак» объявил об увольнении испанского специалиста Гильермо Абаскаля с должности главного тренера.

Эксперт заявил, что «красно-белых» всегда тренировали спартачи, такие как Никита Симонян, Константин Бесков, Олег Романцев. Сейчас «Спартаку» нужно вернуться на этот путь, считает Тарханов.

«Много бывших игроков «Спартака» готовы тренировать: Аленичев, Тихонов, Карпин, Черчесов... Руководству клуба нужно сделать правильный выбор», — приводит слова Тарханова портал «РБ Спорт».

По итогам 23 сыгранных матчей «Спартак» находится на шестой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 35 очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Валерий Карпин Андрей Тихонов Александр Тарханов Дмитрий Аленичев Станислав Черчесов ещё теги

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Комментарии (4) Все комментарии
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shatun29
14 Апреля 2024 в 19:15
Пока это административное болото в спартаке не высушат, ни один ,реально толковый, тренер не пойдёт. Слишком дохрена лоббистов и слишком мало кто хочет за свои советы и комиссионные ответственность нести в итоге.
TEREX
14 Апреля 2024 в 19:01
а ха ха ха..)) эта называица..- вася я снислася..)) щас найдут апеть какованить припадаватиля фискультуры..))
ингерман
14 Апреля 2024 в 18:57
ай даешь лысава! )))
svk
14 Апреля 2024 в 18:43
Вообще то Бесков Динамовец
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