Тарханов назвал четырёх тренеров, которые готовы принять «Спартак»

Экс-тренер «Спартака» Александр Тарханов поделился мнением о том, кто может стать новым наставником столичного клуба.

Ранее «Спартак» объявил об увольнении испанского специалиста Гильермо Абаскаля с должности главного тренера.

Эксперт заявил, что «красно-белых» всегда тренировали спартачи, такие как Никита Симонян, Константин Бесков, Олег Романцев. Сейчас «Спартаку» нужно вернуться на этот путь, считает Тарханов.

«Много бывших игроков «Спартака» готовы тренировать: Аленичев, Тихонов, Карпин, Черчесов... Руководству клуба нужно сделать правильный выбор», — приводит слова Тарханова портал «РБ Спорт».

По итогам 23 сыгранных матчей «Спартак» находится на шестой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 35 очков.