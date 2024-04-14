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Роналдо тушит «Факел»: «Ростов» Карпина дожал парней Ташуева

14 Апреля 2024 • 18:39 Комментировать (1)
Факел
0:1
Ростов

В предпоследнем матче 24-го тура чемпионата России встречались «Факел» и «Ростов». Ташуев перед началом игры пообещал показать настоящий «Факел», а то до этого его команда в двух матчах подряд не побеждала.

Протокол игры  
Факел0:1Ростов
  83'Роналдо (0:1)
Беленов АлександрЧеров ВасилийСенхаджи Раян 90' (Брызгалов Сергей ( 90') Юрганов ИгорьКалинин Игорь  6'Альшин Ильнур  60' 64' (Акбашев Роман ( 64') Квеквескири Ираклий  48'Моцпан Никита  7'Магаль Руслан 87' (Багамаев Абдула ( 87') Аппаев ХызырМарков Евгений 87' (Максимов Максим ( 87')
Запасные: Гудиев ВиталийСуслов КириллДоровских ВячеславСеле ТабоИвлев АндрейБагателия ЛукаМастерной Владислав
Песьяков СергейВахания ИльяСако Умар  52'Осипенко МаксимЧернов ЕвгенийБайрамян Хорен  23' 68' (Уткин Даниил ( 68') Глебов ДанилЩетинин КириллРоналдо 90' (Мелёхин Виктор ( 90') Голенков Егор 88' (Лангович Андрей ( 88') Мохебби Мохаммад 68' (Комличенко Николай ( 68')
Запасные: Аль-Аскалани ЭядСтолбов КириллКомаров ИванШанталий ДаниилМедведев НикитаТерентьев ДенисКолтаков Алексей
14 апреля. Стадион "Центральный стадион профсоюзов" (Воронеж).

В предыдущем туре «Факел» получил на выезде разгром от ЦСКА. Это было после нулевой ничьей «огнеопасных» дома с «Оренбургом». Естественно, воронежским болельщикам, исправно заполняющим Центральный стадион профсоюзов, хотелось большего.

К тому же, в этом туре проснулись команды из подвала таблицы, за исключением «Ахмата». Победы «Сочи», «Балтики», «Оренбурга» и «Урала» должны были заставить «Факел» потихоньку начать беспокоиться за сохранность своего места вне зоны стыков.

«Ростов», если бы не внушительный мартовский рывок, тоже находился бы сейчас под риском. Но десять набранных очков в первых четырёх турах РПЛ 2024 года позволяли команде Карпина чувствовать себя по таблице уверенно. В 23-м туре ростовчане тоже не победили – дома сыграли вничью с «Сочи».

Матч «Факел» – «Ростов» можно было назвать донским дерби. Всё-таки река Дон протекает не только по Ростовской, но и по Воронежской области. А река Воронеж впадает в Дон недалеко от города Воронежа. Так что да, дерби.

«Ростов, у которого Карпин пятый раз подряд выставил в РПЛ один и тот же состав, начал отчётную игру без раскачки, но не додавил хозяев до пропущенного гола. Ну и «Факел» привычно стал навязывать своему сопернику борьбу на каждом участке поля.

С моментами невзрачно было. Щетинин подал стандарт справа, а Осипенко пробил головой выше створа. Мохебби из штрафной площади послал мяч в руки Беленова, Чернов – в сетку с внешней стороны. Щетинин очень неточно приложился кручёной попыткой.

У «Факела» Аппаев замыкал прострел слева Магаля перед ближней штангой. Мимо створа. Первый тайм обошёлся без удалений, хотя нерв большой присутствовал. Жёлтые карточки до перерыва достались Калинину, Моцпану, Байрамяну и Ташуеву. Удалений и после перерыва не было – Байрамяну где-то повезло в этом плане.

После перерыва всё продолжалось в схожем ключе. Нереализованные редкие моменты оставляли впечатление, что нулевая ничья будет. Иного же мнения оказался Роналдо. На 83-й минуте Сезар выскочил один на один под заброс Голенкова и перекинул выскочившего навстречу Беленова (0:1).

«Ростов» смотрелся техничней и сделал разницу голом своей звезды со звучной фамилией. Команда Карпина выиграла в гостях в РПЛ второй раз подряд, хотя раньше у неё были с этим большие проблемы. «Ростов» почти догнал «Спартак», а «Факел» больше не имеет очкового преимущества над «Оренбургом».

Кирилл Иванцов

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Ростов Факел

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Комментарии (1) Все комментарии
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ингерман
14 Апреля 2024 в 18:55
ай белинов - лузер.. защ - чмо.. бездарная капруха - везунчег.. хе
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