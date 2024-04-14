Роналдо открыл счёт в конце матча «Факел» - «Ростов»

«Факел» и «Ростов» проводят упорный матч в рамках 24-го тура Премьер-лиги. Только на 83-й минуте был открыт счёт в противостоянии команд. Егор Голенков сильным пасом адресовал мяч в штрафную, Роналдо был расторопнее защитника, оказался сам перед голкипером и перебросил его. Счет стал 0:1. «Ростов» поднимается на седьмое место, соперник - делит 11-е. Не пропустите текстовую трансляцию на LiveResult.ru.