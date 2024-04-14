Кузьмичёв — о новом тренере «Спартака»: «Напрашивается кандидатура Черчесова»

Известный функционер Владимир Кузьмичёв высказался о возможном назначении Станислава Черчесова на пост наставника «Спартака».

«Конечно, напрашивается его кандидатура, но большой негатив идет со стороны болельщиков. Не думаю, что руководство пойдет фанатам наперекор», — приводит слова Кузьмичёва «РБ Спорт».

Напомним, 14 апреля руководство «Спартака» приняло решение отправить в отставку Гильермо Абаскаля с поста главного тренера. Исполняющим обязанности наставника команды назначен Владимир Слишкович.

На данный момент «Спартак» занимает шестое место в чемпионате России, имея в копилке 35 очков.

Кузьмичёв назвал единственного российского тренера, который поможет «Спартаку»