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Кузьмичёв — о новом тренере «Спартака»: «Напрашивается кандидатура Черчесова»

14 Апреля 2024 • 18:29 Комментировать
Ростов
...
Спартак Москва
21.04 20:30

Известный функционер Владимир Кузьмичёв высказался о возможном назначении Станислава Черчесова на пост наставника «Спартака».

«Конечно, напрашивается его кандидатура, но большой негатив идет со стороны болельщиков. Не думаю, что руководство пойдет фанатам наперекор», — приводит слова Кузьмичёва «РБ Спорт».

Напомним, 14 апреля руководство «Спартака» приняло решение отправить в отставку Гильермо Абаскаля с поста главного тренера. Исполняющим обязанности наставника команды назначен Владимир Слишкович.

На данный момент «Спартак» занимает шестое место в чемпионате России, имея в копилке 35 очков.

Кузьмичёв назвал единственного российского тренера, который поможет «Спартаку»

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Станислав Черчесов Владимир Кузьмичёв ещё теги

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