Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Ловчев – об отставке Абаскаля: «Спартак» отмучился»

14 Апреля 2024 • 18:27 Комментировать

Бывший футболист столичного «Спартака» Евгений Ловчев дал свой комментарий об уходе Гильермо Абаскаля из московской команды.

14 апреля «Спартак» в своих социальных сетях объявил, что прекращает сотрудничество с Абаскалем, который работал в клубе с лета 2022 года.

- «Спартак» отмучился. Кто‑то скажет грубо, но после каждого тура эти разговоры были. И Карпин, и Черчесов, и Ивич – пошли по списку, - приводит слова Ловчева «Матч ТВ».

Отметим, что контракт Абаскаля со «Спартаком» действовал до 2025 года. Ранее стало известно, сколько московский клуб выплатит испанскому тренеру за досрочное расторжение контракта.

«Спартак» в 23 турах набрал 35 очков и располагается на шестом место в таблице. В следующем туре «красно-белые» сыграют с «Ростовом».


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Евгений Ловчев Гильермо Абаскаль ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Холанн пошёл в раздевалку «Реала» после матча Лиги чемпионов - известна причина Дюгарри обратился к Мбаппе: «Ты плюнул в лицо Лиге чемпионов, твоё отношение – абсолютный позор» Стала известна реакция Мбаппе на поражение от «Барселоны» Клопп дал обещание после поражения «Ливерпуля» 0:3 Три игрока «Барселоны» могут пропустить «эль класико» Стало известно, какую команду может возглавить Клопп У Модрича появился неожиданный вариант продолжения карьеры «Манчестер Юнайтед» предложил 90 миллионов за полузащитника «Барселоны» Алонсо заявил, что не хочет стать чемпионом Германии с «Байером», сидя на диване Анчелотти высказался о неудачной игре в Лиге чемпионов Мбаппе, Холанна и Беллингема
«ПСЖ» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:3 Ляп Лунина, красота Гвардиола и шесть голов: «Реал» и «Манчестер Сити» жахнули убойную ничью на «Бернабеу» «Реал» - «Манчестер Сити»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:3 Кристенсен забил победный гол в свой ДР, а «Барселона» перестреляла «ПСЖ» на его поле «Краснодар» - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 Роналду после «Реала» потерял авторитет: как португалец пылит в никому не интересной лиге Неужели и правда карлик: Месси с «Интер Майами» громко вылетел из Лиги чемпионов КОНКАКАФ Услуги Бердыева были предложены «Спартаку» «Мальорка» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1 «Бавария» забила два за два удара в створ и увезла ничью из Лондона – «Арсенал» отыгрался в концовке
Спортивные новости
Царукян победил Оливейру на турнире UFC 300 «Автомобилист» выиграл у «Металлурга» и сравнял счёт в серии Кубка Гагарина Бывший главный тренер сборной России сравнил успехи Кучерова и Овечкина Кожевников ответил на вопрос о лучшем российском хоккеисте в НХЛ Кожевников высказался о финале Кубка Гагарина Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Оренбург Оренбург
Пари НН Пари НН
3
1
2.14 3.25 3.35
Видео
Окончен
Урал Урал
Динамо Москва Динамо Москва
2
1
3.15 3.55 2.12
Видео
100 мин
Факел Факел
Ростов Ростов
0
1
2.49 3.25 2.75
Видео
14.04.24 в 19:00
Крылья Советов Крылья Советов
Рубин Рубин
2.12 3.35 3.35
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 14 Апреля
18:30 · Россия. Премьер-лига
Роналдо открыл счёт в конце матча «Факел» - «Ростов»
18:30 · Россия. Премьер-лига
«Крылья Советов» - «Рубин»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
18:29 · Россия. Премьер-лига
Кузьмичёв — о новом тренере «Спартака»: «Напрашивается кандидатура Черчесова»
18:27 · Россия. Премьер-лига
Ловчев – об отставке Абаскаля: «Спартак» отмучился»
18:21 · Россия. Премьер-лига
Кузьмичёв назвал единственного российского тренера, который поможет «Спартаку»
18:15 · Россия. Премьер-лига
Рианчо высказался о будущем Абаскаля после увольнения из «Спартака»
18:13 · Россия. Премьер-лига
Гранат посоветовал «Спартаку» двух российских тренеров
18:10 · Россия. Премьер-лига
«Крылья Советов» и «Рубин» назвали стартовые составы на очный матч
18:02 · Россия. Премьер-лига
Ганчаренко считает справедливой победу «Урала» над «Динамо»
17:56 · Россия. Премьер-лига
Бывший тренер «Зенита» считает, что Абаскаль не будет востребован в Европе
17:42 · Россия. Премьер-лига
Камоцци: «Абаскалю никогда не следовало становиться тренером»
17:40 · Россия. Премьер-лига
Шишкин: «Спартаку» придётся строить новую команду с новым тренером
17:40 · Россия. Премьер-лига
Кавазашвили назвал главную проблему Абаскаля в «Спартаке»
17:33 · Россия. Премьер-лига
Личка: «Динамо» не должно было играть первые минуты с таким настроем
17:28 · Россия. Премьер-лига
Личка: «Играть справа налево - это красиво, но это не футбол для победы»
Все новости
Рекомендуем