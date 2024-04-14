Ловчев – об отставке Абаскаля: «Спартак» отмучился»

Бывший футболист столичного «Спартака» Евгений Ловчев дал свой комментарий об уходе Гильермо Абаскаля из московской команды.

14 апреля «Спартак» в своих социальных сетях объявил, что прекращает сотрудничество с Абаскалем, который работал в клубе с лета 2022 года.

- «Спартак» отмучился. Кто‑то скажет грубо, но после каждого тура эти разговоры были. И Карпин, и Черчесов, и Ивич – пошли по списку, - приводит слова Ловчева «Матч ТВ».

Отметим, что контракт Абаскаля со «Спартаком» действовал до 2025 года. Ранее стало известно, сколько московский клуб выплатит испанскому тренеру за досрочное расторжение контракта.

«Спартак» в 23 турах набрал 35 очков и располагается на шестом место в таблице. В следующем туре «красно-белые» сыграют с «Ростовом».