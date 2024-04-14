Кузьмичёв назвал единственного российского тренера, который поможет «Спартаку»

Футбольный функционер Владимир Кузьмичёв ответил на вопрос, кто мог бы заменить Гильермо Абаскаля на посту главного тренера «Спартака».

Ранее стало известно, что испанский специалист уволен из столичного клуба.

«Из тех, кто сейчас в России, я бы попробовал пригласить Карпина. Это будет тяжело, но в России только он поможет», — приводит слова Кузьмичёва «РБ Спорт».

Эксперт считает, что Карпина будет сложно забрать у «Ростова», ведь там у тренера хорошие отношения со спортивным директором и президентом.

На данный момент «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 45 очков. «Ростов» с 31 баллом идет на девятой строчке.